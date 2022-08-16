ВР підтримала законопроект про виплати у разі інвалідності чи смерті через війну: кого це стосується
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект №7353 про надання виплат працівникам критичної інфраструктури та журналістам, які через війну стали інвалідами або загинули. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram партії "Слуга Народу" та нардепа Олексія Гончаренка.
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"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №7353 про запровадження виплат журналістам, медикам, енергетикам, залізничникам, державним і місцевим службовцям, комунальникам, водіям і іншим працівникам об’єктів критичної інфраструктури, які були поранені чи загинули внаслідок війни", – повідомили у партії "Слуга Народу".
Деталі
За словами нардепа Гончаренка, виплати будуть такими:
• встановлення I групи інвалідності – 800 000 гривень;
• встановлення II групи інвалідності – 500 000 гривень;
• встановлення III групи інвалідності – 200 000 гривень;
• втрата працездатності без встановлення інвалідності, яка настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 100 000 гривень;
• загибель (смерть) – 1 000 000 гривень;
Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.
Нагадаємо
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект №7644 щодо збільшення видатків державного бюджету на 2022 рік на 270,2 млрд. Більшу частину грошей спрямують на безпеку та оборону.