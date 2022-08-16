ВР підтримала законопроект про виплати у разі інвалідності чи смерті через війну: кого це стосується

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"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №7353 про запровадження виплат журналістам, медикам, енергетикам, залізничникам, державним і місцевим службовцям, комунальникам, водіям і іншим працівникам об’єктів критичної інфраструктури, які були поранені чи загинули внаслідок війни", – повідомили у партії "Слуга Народу".

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За словами нардепа Гончаренка, виплати будуть такими:

• встановлення I групи інвалідності – 800 000 гривень;

• встановлення II групи інвалідності – 500 000 гривень;

• встановлення III групи інвалідності – 200 000 гривень;

• втрата працездатності без встановлення інвалідності, яка настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 100 000 гривень;

• загибель (смерть) – 1 000 000 гривень;

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Нагадаємо

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект №7644 щодо збільшення видатків державного бюджету на 2022 рік на 270,2 млрд. Більшу частину грошей спрямують на безпеку та оборону.