ВР не смогла утвердить повестку дня на текущую сессию

Перед этим спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование повестку дня сессии "для обеспечения стабильной работы парламента", однако парламентарии провалили это решение.

Таким образом, депутаты на этой пленарной неделе, согласно Регламенту, смогут рассматривать любые вопросы.

Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.