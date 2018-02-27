ВР не змогла затвердити порядок денний на поточну сесію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада затвердила порядок денний на поточний пленарний тиждень. Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Перед цим спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив на голосування порядок денний сесії "для забезпечення стабільної роботи парламенту", однак парламентарі провалили це рішення.

Таким чином, депутати цього пленарного тижня, згідно з Регламентом, зможуть розглядати будь-які питання.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.

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