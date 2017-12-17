ВР не отправит Луценко в отставку - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не допустит отставки Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
“Знаю точно, что Луценко Верховная Рада не подаст в отставку ... я убежден”, — сказал А.Матиос.
Также военный прокурор отметил, что даже при условии отставки Генпрокурора, он не может занять его должность.
“Есть одна существенная разница — военный прокурор служит по военныму контракту и по закону Украины не может быть Генеральным прокурором”, — отметил А.Матиос.
Кроме того, он добавил, что во время войны уволитьГлавного военного прокурора от занимаемой должности не могут.
Как сообщал УНН, Высший совет правосудия освободил Ярослава Романюка с должности председателя Верховного суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке по собственному желанию.