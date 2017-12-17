ВР не відправить Луценка у відставку - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України не допустить відставки Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
“Знаю точно, що Луценко Верховна Рада не подасть у відставку ... я переконаний”, — сказав А.Матіос.
Також військовий прокурор зазначив, що навіть при умові відставки Генпрокурора, він не може зайняти його посаду.
“Є одна суттєва різниця — військовий прокурор служить за військовим контрактом і за законом України не може бути Генеральним прокурором”, — зазначив А.Матіос.
Окрім того, він додав, що під час війни звільнити Головного війського прокурора із займаної посади не можуть.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя звільнила Ярослава Романюка з посади голови Верховного суду України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку за власним бажанням.