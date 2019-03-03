ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK на севере Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам группировки "Рабочая партия Курдистана" (PKK), которая в Турции признана террористической, в районах Метина и Зап на севере Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
По данным Минобороны Турции, в результате уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.
Как сообщает издание, PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
Напомним, в результате провокации террористической организации РКК совершено нападение на военную базу ВС Турции на севере Ирака.