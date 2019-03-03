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ВПС Туреччини завдали удари по об'єктах PKK на півночі Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Військово-повітряні сили Туреччини завдали удари по об'єктах угруповання "Робітнича партія Курдистану" (PKK), яка в Туреччині визнана терористичною, в районах Метін і Зап на півночі Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

За даними Міноборони Туреччини, у результаті знищено вогневі точки, укриття і склади зі зброєю терористів.

Як повідомляє видання, PKK здійснює збройні напади на державні структури і громадян Туреччини.

Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, PKK з липня 2015 року відновила збройні напади. З цього часу загинули близько 500 мирних жителів і 800 співробітників сил безпеки. У ході операцій сил безпеки знищено або заарештовано понад 10 тисяч терористів PKK.

Нагадаємо, в результаті провокації терористичної організації РКК скоєно напад на військову базу ЗС Туреччини на півночі Іраку.

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