ВПС Туреччини завдали удари по об'єктах PKK на півночі Іраку

КИЇВ. 3 березня. УНН. Військово-повітряні сили Туреччини завдали удари по об'єктах угруповання "Робітнича партія Курдистану" (PKK), яка в Туреччині визнана терористичною, в районах Метін і Зап на півночі Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.