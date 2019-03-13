ВВС Эстонии пополнились подаренным США самолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Военно-воздушные силы Эстонии получили первый из двух подаренных Соединенными Штатами Америки транспортных самолетов М28. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
Церемония принятия в эксплуатацию этого самолета состоялась 12 марта.
Построенный в Польше в 2009 году самолет - аналог советского самолета Ан-28, он используется главным образом для поддержки спецопераций. Самолет использовался в ВВС Польши и в военно-морских силах, в том числе для морского партрулювання.
Отмечается, что второй самолет прибудет в Эстонию в течение этого года.
Несмотря на то, что самолеты не новые, американцы уверяют, что ближайшие 10 лет они не будут нуждаться в каких-либо дополнительных финансовых вложениях.
Следует подчеркнуть, что за последние годы США инвестировали в оборонный сектор Эстонии более 100 млн долларов.
Ранее УНН сообщал, что крупное подразделение международного батальона НАТО в составе 130 военнослужащих Великобритании прибыло в Эстонию.