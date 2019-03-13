ВПС Естонії поповнилися подарованим США літаком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Військово-повітряні сили Естонії отримали перший з двох подарованих Сполученими Штатами Америки транспортних літаків М28. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
Церемонія прийняття в експлуатацію цього літака відбулася 12 березня.
Збудований у Польщі в 2009 році літак - аналог радянського літака Ан-28, він використовується головним чином для підтримки спецоперацій. Літак використовувався у ВПС Польщі і в військово-морських силах, в тому числі для морського партрулювання.
Відзначається, що другий літак прибуде до Естонії протягом цього року.
Попри те, що літаки не нові, американці запевняють, що найближчі 10 років вони не будуть потребувати яких-небудь додаткових фінансових вкладень.
Варто підкреслити, що за останні роки США інвестували в оборонний сектор Естонії понад 100 млн доларів.
Раніше УНН повідомляв, що великий підрозділ міжнародного батальйону НАТО в складі 130 військовослужбовців Великої Британії прибув до Естонії.