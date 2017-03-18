Первое большое подразделение батальона НАТО прибыло в Естонию

"Военный самолет с группой военнослужащих Великобритании в составе 130 человек приземлился на авиабазе Эмари под Таллинном вечером в пятницу. Британские военнослужащие отправляются с авиабазы ​​в военный городок Тапа на место постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В Эстонии уже находятся 80 британских военнослужащих, которые вместе с эстонскими коллегами готовятся к приему подразделений НАТО.

В последующие недели ожидается прибытие из Великобритании и Франции военнослужащих и боевой техники, в том числе танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок. Развертывание батальона в Эстонии планируется завершить в первой половине апреля.

В составе батальона НАТО в Эстонии будут 1,2 тысячи человек. В него войдут 800 солдат из Великобритании, остальные - из Франции и Дании. Великобритания выделяет боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также выделит тяжелую боевую технику - танки Leclerc и бронетранспортеры.

Так, на саммите в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польши по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве - Германия, в Эстонии - Великобритания, а в Польше - США.