Перший великий підрозділ батальйону НАТО прибув до Єстонії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший великий підрозділ міжнародного батальйону НАТО в складі 130 військовослужбовців Великобританії в п’ятницю ввечері прибуло до Естонії, передає УНН з посиланням на Головний штаб естонських Сил оборони.
“Військовий літак з групою військовослужбовців Великобританії в складі 130 чоловік приземлився на авіабазі Емарі під Таллінном ввечері в п’ятницю. Британські військовослужбовці відправляються з авіабази в військове містечко Тапа на місце постійної дислокації,” — йдеться в повідомленні.
В Естонії вже знаходяться 80 британських військовослужбовців, які разом з естонськими колегами готуються до прийому підрозділів НАТО.
У наступні тижні очікується прибуття з Великобританії і Франції військовослужбовців і бойової техніки, в тому числі танків, бойових машин піхоти і самохідних артилерійських установок. Розгортання батальйону в Естонії планується завершити в першій половині квітня.
У складі батальйону НАТО в Естонії будуть 1,2 тисячі осіб. До нього увійдуть 800 солдатів з Великобританії, решта — з Франції та Данії. Великобританія виділяє бойові машини Warrior, танки Challenger 2 і розвідувальні безпілотники. Франція також виділить важку бойову техніку — танки Leclerc і бронетранспортери.
Так, на саміті у Варшаві в 2016 році альянс вирішив розмістити в Латвії, Литві, Естонії та Польщі на прохання цих країн багатонаціональні батальйони на основі ротації. Тоді ж було вирішено, що основу контингенту батальйону, розміщеного в Латвії, представить Канада, в Литві — Німеччина, в Естонії — Великобританія, а в Польщі — США.