В течение суток состоялось 24 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В целом в течение суток враг нанес 1 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Наша авиация нанесла 12 ударов по сосредоточению врага, а ракетные войска поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В течение суток произошло 24 боевых столкновения.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Мороховца, Плетеневки Харьковской области и Степке Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Грем’ячка, Осово Черниговской области; Яструбино, Садки, Большая Писаревка Сумской области и Огирцево, Зыбино Харьковской области.
На Куп’янском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Заречное, Верхнекамское, Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеским авиационным ударам подверглись Курдюмовка и Клищеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.
На Мар’инском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Мар’инки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Мар’инка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Орехов, Роботино, Степное, П’ятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одрадокам’янки и Приднепровского Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Одрадокам’янка, Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 350 человек, 4584 танков и сотен единиц другой военной техники.