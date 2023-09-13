Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 350 осіб, 4584 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу‒ близько 270350 (+590) осіб ,
-
- танків ‒ 4584 (+16) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14) од,
-
- артилерійських систем – 5902 (+30) од,
-
- РСЗВ – 766 (+2) од,
-
- засоби ППО ‒ 517 (+2) од,
-
- літаків – 315 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),
-
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
-
Доповнення
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.