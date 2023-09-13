Еще плюс 590: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 350 человек, 4584 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава- около 270350 (+590) человек,
-
- танков - 4584 (+16) ед,
-
- боевых бронированных машин - 8792 (+14) ед,
-
- артиллерийских систем – 5902 (+30) ед,
-
- РСЗО – 766 (+2) ед,
-
- средства ПВО - 517 (+2) ед,
-
- самолетов – 315 (+0) ед,
-
- вертолетов – 316 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),
-
- крылатые ракеты - 1455 (+0),
-
- корабли /катера - 19 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 8444 (+31) ед,
-
- специальная техника - 884 (+3).
-
Дополнение
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.