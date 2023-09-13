Еще плюс 590: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 350 человек, 4584 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.