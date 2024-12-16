Впервые после свержения Асада христиане Сирии посетили богослужения
Киев • УНН
Сирийские христиане провели первые воскресные богослужения после свержения режима Асада. Новая исламистская власть пообещала защищать права религиозных меньшинств, хотя христиане все еще обеспокоены.
Сирийские христиане посетили регулярные воскресные богослужения впервые после свержения режима Башара аль-Асада неделю назад. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что исламистская группировка Хаят Тахрир аш-Шам, которая пришла к власти, пообещала, что права религиозных сообществ будут защищены.
Как пишет издание, до падения Асада исторические группы религиозных меньшинств, в том числе христиане, свободно исповедовали религиозные обряды. Однако после того, как тот бежал из страны, а оппозиция пришла к власти, христиане остаются взволнованными перед перспективой исламистского правительства, а некоторые признаются, что боятся выходить на улицы.
Однако представители повстанцев заверили священников, что христианам ничего не угрожает,
До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году христиане составляли около 10% населения страны, или примерно 1,8-2 миллиона из 22 миллионов жителей. Однако из-за войны, преследований и эмиграции количество христиан значительно уменьшилось.
По состоянию на 2024 год, по разным оценкам, в Сирии осталось примерно 500-700 тысяч христиан. Они принадлежат к различным конфессиям и богословским и литургическим традициям. Самой многочисленной группой являются православные из Антиохийской православной церкви.
Напомним
Бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в Москву после свержения режима повстанцами: вывез около $135 млрд, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.