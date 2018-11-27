Впервые за семь лет игрок забросил пять шайб в матче НХЛ

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пять голов финского нападающего Патрика Лайне принесли “Виннипеге” победу над “Сент-Луисом” во встрече НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Лайне стал главным героем, забив пять голов в ворота “Блюз”. С 19 голами он захватил лидерство в споре снайперов, а в последних четырех встречах на его счету 11 шайб. Сама баталия закончилась в пользу “Джетс” — 4:8.

“Было ощущение, что после каждого моего прикосновения шайба залетала в ворота. Вероятно, просто такой был день. Вряд ли что-то подобное произойдет в ближайшем будущем, но будем надеяться. Хороший был вечер для меня и партнеров”, — сказал Лайне, который забил с каждого из бросков.

Финн стал первым игроком с 2011 года, который забил пять голов. А также первым 20-летним с тех пор, как это сделал Уэйн Гретцки.

Также Лайне стал 14-м игроком в истории лиги, и шестым с 1943 года, оформивших не менее трех хет-триков в первых 22 матчах команды в сезоне.

Добавим также, “Джетс” (13-7-2) завершили четырехматчевую турне (2-2-0). “Виннипег” с 28 пунктами находится на 5-й строчке Запада, а “Сент-Луис” лишь 14-й.

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