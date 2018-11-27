Вперше за сім років гравець закинув п'ять шайб в матчі НХЛ

Лайне став головним героєм, забивши п’ять голів у ворота “Блюз”. З 19 голами він захопив лідерство в суперечці снайперів, а в останніх чотирьох зустрічах на його рахунку 11 шайб. Сама баталія закінчилася на користь “Джетс” — 4:8.

“Було відчуття, що після кожного мого дотику шайба залітала в ворота. Ймовірно, просто такий був день. Навряд чи щось подібне станеться в найближчому майбутньому, але будемо сподіватися. Гарний був вечір для мене і партнерів”, — сказав Лайне, який забив з кожного з п’яти кидків.

Фінн став першим гравцем з 2011 року, який забив п’ять голів. А також першим 20-річним з тих пір, як це зробив Вейн Гретцкі.

Також Лайне став 14-м гравцем в історії ліги, і шостим з 1943 року, які оформили не менше трьох хет-триків в перших 22 матчах команди в сезоні.

Додамо також, “Джетс” (13-7-2) завершили чотирьохматчеве турне (2-2-0). “Вінніпег” з 28 пунктами знаходиться на 5-й сходинці Заходу, а “Сент-Луїс” лише 14-й.