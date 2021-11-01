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Впервые за 16 лет: в Новой Зеландии птицей 2021 года стала длиннохвостая летучая мышь

Киев • УНН

 • 25009 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Новой Зеландии длиннохвостая летучая мышь стала победителем выборов птицы 2021 года. Организация Forest & Bird впервые за 16 лет включила в список наземных млекопитающих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Forest & Bird.

Впервые за 16 лет: в Новой Зеландии птицей 2021 года стала длиннохвостая летучая мышь

Детали

Конкурс проводится в рамках кампании по повышению осведомленности и поддержке редких и вымирающих животных.

Второе место в голосовании занял нелетающий попугай какапо, третье — воробышек вида стрелец, четвертое — попугай вида кеа, а пятое — антиподовый альбатрос.

Как отмечает BBC News, после подведения итогов пользователи соцсетей раскритиковали организаторов, назвав голосование “полным фарсом” и “украденными выборами”. Некоторые критики связали исход голосования с попыткой восстановить имидж летучих мышей, испорченный на фоне пандемии коронавируса, но Forest & Bird это отрицают. Основной аргумент пользователей соцсетей — летучая мышь не птица, а млекопитающее.

Добавим

Организация Forest & Bird впервые за 16 лет проведения выборов птицы года включила в список для голосования наземных млекопитающих, заявив, что они сталкиваются с теми же проблемами, что и птицы.

Отметим, что выборы птицы года в Новой Зеландии нередко становятся предметом споров. В 2019 году организаторы конкурса получили сотни голосов из России, из-за чего возникли опасения относительно фальсификации результатов. Позже организаторы определили, что голоса, вероятно, поступили от российских любителей птиц, а не от хакеров, которые намерены манипулировать голосованием.

Напомним

По словам ученых, перелетные птицы проводят больше времени в Европе, что вызывает вопрос, могут ли некоторые из них вообще прекратить зимнюю миграцию.

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