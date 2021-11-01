Вперше за 16 років: у Новій Зеландії птахом 2021 року став довгохвостий кажан

Деталі

Конкурс проводять у рамках кампанії щодо підвищення обізнаності та підтримки рідкісних та вимираючих тварин.

Друге місце у голосуванні посів нелітаючий папуга какапо, третє — горобчик виду стрілець, четверте — папуга виду кеа, а пʼяте — антиподовий альбатрос.

Як зазначає BBC News, після підбиття підсумків користувачі соцмереж розкритикували організаторів, назвавши голосування “повним фарсом” та “вкраденими виборами”. Деякі критики пов’язали результат голосування зі спробою відновити імідж кажанів, зіпсований на тлі пандемії коронавірусу, але Forest & Bird це заперечують. Основний аргумент користувачів соцмереж — кажан не птах, а ссавець.

Додамо

Організація Forest & Bird вперше за 16 років проведення виборів птаха року включила до списку для голосування наземних ссавців, заявивши, що вони стикаються з тими самими проблемами, що й птахи.

Зазначимо, що вибори птаха року у Новій Зеландії нерідко стають предметом суперечок. У 2019 році організатори конкурсу отримали сотні голосів з Росії, через що виникли побоювання щодо фальсифікації результатів. Пізніше організатори визначили, що голоси, ймовірно, надійшли від російських любителів птахів, а не від хакерів, які мають намір маніпулювати голосуванням.

Нагадаємо

За словами вчених, перелітні птахи проводять більше часу в Європі, що викликає питання, чи можуть деякі з них взагалі припинити зимову міграцію.