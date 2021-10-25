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Учені не виключають, що деякі перелітні птахи можуть припинити зимову міграцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За словами вчених, перелітні птахи проводять більше часу в Європі, що викликає питання, чи можуть деякі з них взагалі припинити зимову міграцію, пише УНН з посиланням на BBC.

Учені не виключають, що деякі перелітні птахи можуть припинити зимову міграцію

Деталі

Дослідження, проведене Даремським університетом, показало, що деякі транссахарці проводять на європейських нерестилищах на 60 днів у році більше, ніж раніше, можливо, через зміни клімату.

Досліджувані види включають солов'їв, вівчариків весняних і деяких плисок (трясогузок).

У дослідженні, опублікованому в журналі Global Change Biology, були аналізовані дані, зібрані орнітологами Гамбії в період з 1964 по 2019 рік і Гібралтарською спільнотою орнітологів і природознавства в період з 1991 по 2018 рік, для вивчення змін дат прильоту та відльоту з плином часу. Тобто, учені вивчили дані з Гамбії та Гібралтару за 50 років.

Раніше вважалося, що міграція птахів залежить від тривалості дня, однак представник університету сказав, що результати дослідження дозволяють припустити, що птахи також ухвалюють "тонші рішення", реагуючи на такі фактори, як "зміни клімату і доступна рослинність".

Цитата:

"Якщо тенденції, які ми побачили в цьому дослідженні, збережуться, ми можемо побачити, що з часом деякі птахи взагалі не будуть проводити час в Африці на південь від Сахари, а замість цього проведуть цілий рік в межах Європи", - сказав провідний автор дослідження Кіран Лоуренс.

Він додав, що взимку та восени в Європі може посилитися конкуренція за їжу, якщо птахи не мігруватимуть.

Керівник проекту, професор Стівен Вілліс, сказав, що його команда розробить нову модель для моделювання міграцій та майбутніх сценаріїв.

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