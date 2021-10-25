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Ученые не исключают, что некоторые перелетные птицы могут прекратить зимнюю миграцию

Киев • УНН

 • 48141 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По словам ученых, перелетные птицы проводят больше времени в Европе, что вызывает вопрос, могут ли некоторые из них вообще прекратить зимнюю миграцию, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Ученые не исключают, что некоторые перелетные птицы могут прекратить зимнюю миграцию

Детали

Исследование, проведенное Даремским университетом, показало, что некоторые транссахарцы проводят на европейских нерестилищах на 60 дней в году больше, чем раньше, возможно, из-за изменения климата.

Исследуемые виды включают соловьев, пеночек-весничек и некоторых трясогузок.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, были рассматрены данные, собранные орнитологами Гамбии в период с 1964 по 2019 год и Гибралтарским сообществом орнитологов и естествознания в период с 1991 по 2018 год, для изучения изменений дат прилета и отлета с течением времени. То есть, ученые изучили данные из Гамбии и Гибралтара за 50 лет.

Ранее считалось, что миграция птиц зависит от продолжительности дня, однако представитель университета сказал, что результаты исследования позволяют предположить, что птицы также принимают "более тонкие решения", реагируя на такие факторы, как "изменения климата и доступная растительность".

Цитата:

"Если тенденции, которые мы увидели в этом исследовании, сохранятся, мы можем увидеть, что со временем некоторые птицы вообще не будут проводить время в Африке к югу от Сахары, а вместо этого проведут круглый год в пределах Европы", - сказал ведущий автор исследования Киран Лоуренс.

Он добавил, что зимой и осенью в Европе может усилиться конкуренция за пищу, если птицы не будут мигрировать.

Руководитель проекта, профессор Стивен Уиллис, сказал, что его команда разработает новую модель для моделирования миграций и будущих сценариев.

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