Впервые в истории Украины введена система лицензирования в сфере реабилитации: что изменилось

ukru
19:26 • 10211 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 55710 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100876 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101798 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89339 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84662 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108067 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130580 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166593 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197994 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 34932 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106854 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101750 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 98440 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29038 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166590 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197992 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140617 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147258 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29050 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 98454 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119173 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154962 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161903 просмотра
Актуальное
Впервые в истории Украины введена система лицензирования в сфере реабилитации: что изменилось

Впервые в истории Украины введена система лицензирования в сфере реабилитации: что изменилось

Киев • УНН

 • 575920 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правительство ввело условия лицензирования для медучреждений и центров, предоставляющих услуги по реабилитации. Постановление предусматривает внесение дополнительных квалификационных условий к работе реабилитационных команд, а также открывает возможность лицензирования специалистов по реабилитации, которые не являются медицинскими работниками, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Впервые в истории Украины введена система лицензирования современной реабилитации в сфере здравоохранения. Она основывается на Законе Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения» и действующих нормативных документах, регламентирующих механику функционирования современной реабилитации. Требования также синхронизируются с электронным документированием реабилитационной помощи, которое сейчас вводится.

Постановление «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике» предусматривает внесение дополнительных квалификационных условий к работе мультидисциплинарных реабилитационных команд. В частности, регулирует деятельность специалистов, оказывающих психологическую помощь. Определено, что к работе должны привлекаться специалисты, имеющие высшее образование по специальностям «Психология» и/или «Медицинская психология». Соответствующие специалисты обязаны иметь не менее одного года работы в медицинских учреждениях и/или реабилитационных центрах. В то же время эти специалисты должны соответствовать единым квалификационным требованиям, утвержденным Минздравом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, какие в этом году в Украине будут циркулировать штаммы гриппа

Медучреждения, деятельность которых направлена на предоставление качественной реабилитационной помощи, обязаны:

  •  утвердить индивидуальный реабилитационный план, в котором, в частности, указываются результаты обследования, реабилитационный период, место проведения реабилитации, цель и задачи реабилитации;
  •  осуществлять мониторинг и оценку выполнения плана и корректировать его в случае необходимости;
  •  обеспечить доступность реабилитационной помощи;
  •  обеспечить последовательность и своевременность привлечения к процессу реабилитации необходимых специалистов в необходимом количестве;
  •  начинать реабилитацию с реабилитационного обследования пациента, определения наличия или риска возникновения ограничения повседневного функционирования, их количественной оценки;
  •  применить методы доказательности в реабилитации.

Постановление вносит революционные изменения в существующие практики лицензирования в сфере здравоохранения, а именно: открывает возможность лицензирования специалистов по реабилитации, которые не являются медицинскими работниками, но оказывают реабилитационную помощь.

Речь идет о: физических терапевтах, эрготерапевтах, терапевтах речи и речи и протезистах-ортезистах.

В то же время вводится лицензирование реабилитационных учреждений, которые не являются учреждениями здравоохранения, то есть там не работают врачи. Это будет способствовать выведению «из тени» специалистов по реабилитации, которые предоставляют услуги за пределами медицинских учреждений в так называемой монопрофессиональной среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменения в Перечне болезней: представитель Медицинских сил ВСУ дал раз’разъяснения

Также соответствующие позитивные изменения не обойдут реабилитационные учреждения, где работают только физические терапевты и эрготерапевты. Лицензирование обязывает всех поставщиков реабилитационной помощи, независимо от места ее предоставления, соблюдать и отчитываться в форме индивидуального реабилитационного плана.

Предложенные изменения должны улучшить качество реабилитационной помощи. Что, в свою очередь, приведет к увеличению ее эффективности и уменьшению риска развития у ряда пациентов стойкого ограничения функционирования. Также новые лицензионные условия снижают вероятность использования в медучреждениях, подчиненных Министерству здравоохранения Украины, сомнительных методов реабилитации, которые не покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий и не соответствуют критериям доказательности.

В Минздраве напомнили, что электрофорез, «лечебные» грязи и «целебная» минеральная вода – не имеют никакого отношения к доказательной, эффективной, пациентоцентричной реабилитационной помощи, которая предоставляется мультидисциплинарными реабилитационными командами медучреждений в соответствии с Законом Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения’».

Справочно

Все услуги по реабилитации – бесплатные для людей и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день. По двум направлениям и более – более 21 дня. Амбулаторная же реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны длиться более часа в сутки.

Каждый пациент, в зависимости от тяжести травмы, может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года, пишет Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рациональное потребление антибиотиков - Минздрав обновляет стандарты

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы