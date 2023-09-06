Впервые в истории Украины введена система лицензирования в сфере реабилитации: что изменилось

Детали

Впервые в истории Украины введена система лицензирования современной реабилитации в сфере здравоохранения. Она основывается на Законе Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения» и действующих нормативных документах, регламентирующих механику функционирования современной реабилитации. Требования также синхронизируются с электронным документированием реабилитационной помощи, которое сейчас вводится.

Постановление «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике» предусматривает внесение дополнительных квалификационных условий к работе мультидисциплинарных реабилитационных команд. В частности, регулирует деятельность специалистов, оказывающих психологическую помощь. Определено, что к работе должны привлекаться специалисты, имеющие высшее образование по специальностям «Психология» и/или «Медицинская психология». Соответствующие специалисты обязаны иметь не менее одного года работы в медицинских учреждениях и/или реабилитационных центрах. В то же время эти специалисты должны соответствовать единым квалификационным требованиям, утвержденным Минздравом.

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Медучреждения, деятельность которых направлена на предоставление качественной реабилитационной помощи, обязаны:



утвердить индивидуальный реабилитационный план, в котором, в частности, указываются результаты обследования, реабилитационный период, место проведения реабилитации, цель и задачи реабилитации;



осуществлять мониторинг и оценку выполнения плана и корректировать его в случае необходимости;



обеспечить доступность реабилитационной помощи;



обеспечить последовательность и своевременность привлечения к процессу реабилитации необходимых специалистов в необходимом количестве;



начинать реабилитацию с реабилитационного обследования пациента, определения наличия или риска возникновения ограничения повседневного функционирования, их количественной оценки;



применить методы доказательности в реабилитации.



Постановление вносит революционные изменения в существующие практики лицензирования в сфере здравоохранения, а именно: открывает возможность лицензирования специалистов по реабилитации, которые не являются медицинскими работниками, но оказывают реабилитационную помощь.

Речь идет о: физических терапевтах, эрготерапевтах, терапевтах речи и речи и протезистах-ортезистах.

В то же время вводится лицензирование реабилитационных учреждений, которые не являются учреждениями здравоохранения, то есть там не работают врачи. Это будет способствовать выведению «из тени» специалистов по реабилитации, которые предоставляют услуги за пределами медицинских учреждений в так называемой монопрофессиональной среде.

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Также соответствующие позитивные изменения не обойдут реабилитационные учреждения, где работают только физические терапевты и эрготерапевты. Лицензирование обязывает всех поставщиков реабилитационной помощи, независимо от места ее предоставления, соблюдать и отчитываться в форме индивидуального реабилитационного плана.

Предложенные изменения должны улучшить качество реабилитационной помощи. Что, в свою очередь, приведет к увеличению ее эффективности и уменьшению риска развития у ряда пациентов стойкого ограничения функционирования. Также новые лицензионные условия снижают вероятность использования в медучреждениях, подчиненных Министерству здравоохранения Украины, сомнительных методов реабилитации, которые не покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий и не соответствуют критериям доказательности.

В Минздраве напомнили, что электрофорез, «лечебные» грязи и «целебная» минеральная вода – не имеют никакого отношения к доказательной, эффективной, пациентоцентричной реабилитационной помощи, которая предоставляется мультидисциплинарными реабилитационными командами медучреждений в соответствии с Законом Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения’».

Справочно

Все услуги по реабилитации – бесплатные для людей и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Стационарная реабилитационная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день. По двум направлениям и более – более 21 дня. Амбулаторная же реабилитация предусматривает более 14 дней интенсивных занятий, которые должны длиться более часа в сутки.

Каждый пациент, в зависимости от тяжести травмы, может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года, пишет Минздрав.

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