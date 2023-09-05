У МОЗ розповіли, які цього року в Україні циркулюватимуть штами грипу

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«Якщо подивитися по основному прогнозу, які дає зараз Всесвітня організація охорони здоров'я, то сезон який очікується починаючи з осені й до кінця весни наступного року, то він не прогнозується якимось особливостям. Передбачається, що буде циркулювати звичайний грип H1N1 і також H3N2 – це віруси, які відносяться до групи A. Також скоріш за все починаючи з кінця року буде приєднуватися ще також вірус групи B, який переноситься набагато легше», - розповів Кузін.

За його словами, ВООЗ вже зробила свої прогнози по рекомендованим вакцинам. Встановлені певні рекомендації по тому, які вакцини потрібно застосовувати.

Так, Кузін повідомив, що для епідемічного сезону грипу 2023/2024 у Північній півкулі ВООЗ рекомендує включити до складу чотирьох валентних вакцин, виготовлених на основі курячого ембріона, такі компоненти:



вірус, подібний до A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;



вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);



вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);



вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).



«В цьому році ми очікуємо біля 60 тисяч доз вакцини (проти грипу – ред.) яка буде розподілена по областях країни й в першу чергу вона буде спрямована на вакцинацію медичних працівників та вагітних», - сказав Кузін.

Доповнення

Кузін повідомляв, що у разі, якщо ситуація з COVID-19 буде й надалі розвиватися такими темпами, як зараз, то є шанс, що він просто "розчиниться" в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проте це означало б, що епідемічний сезон грипу буде важчим.