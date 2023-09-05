В Минздраве рассказали, какие в этом году в Украине будут циркулировать штаммы гриппа

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«Если посмотреть по основному прогнозу, которые дает сейчас Всемирная организация здравоохранения, то сезон который ожидается начиная с осени и до конца весны следующего года, то он не прогнозируется каким-то особенностям. Предполагается, что будет циркулировать обычный грипп H1N1 и также H3N2 – это вирусы, которые относятся к группе A. Также скорее всего начиная с конца года будет присоединяться еще также вирус группы B, который переносится намного легче», - рассказал Кузин.

По его словам, ВОЗ уже сделала свои прогнозы по рекомендуемым вакцинам. Установлены определенные рекомендации по тому, какие вакцины нужно применять.

Так, Кузин сообщил, что для эпидемического сезона гриппа 2023/2024 в Северном полушарии ВОЗ рекомендует включить в состав четырех валентных вакцин, изготовленных на основе куриного эмбриона, следующие компоненты:



вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;



вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);



вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);



вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).



«В этом году мы ожидаем около 60 тысяч доз вакцины (против гриппа – ред.) которая будет распределена по областям страны и в первую очередь она будет направлена на вакцинацию медицинских работников и беременных», - сказал Кузин.

Дополнение

Кузин сообщал, что в случае, если ситуация с COVID-19 будет и дальше развиваться такими темпами, как сейчас, то есть шанс, что он просто "растворится" в группе острых респираторных вирусных инфекций. Однако это означало бы, что эпидемический сезон гриппа будет более тяжелым.