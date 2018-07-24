Впервые в истории на Букеровскую премию претендует комикс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В список претендентов на Букеровскую премию Man Booker Prize впервые включили графический комикс. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает УНН.
Так, на одну из самых престижных премий англоязычной литературы претендует комикс "Сабрина" американского автора Ника Дрнасо, сюжет которого строится вокруг поисков пропавшей девочки.
Жюри назвало работу Дрнасо "тонкой и минималистичной", указав, что "она меняет форму художественной литературы". В это список претендентов на премию, кроме вышеупомянутого комикса, вошли 12 произведений.
Напомним, роман Майкла Ондатже "Английский пациент", который рассказывает об истории любви во времена Второй мировой войны, получил специальную премию "Золотой Букер", присуждаемой лучшей книге за последние 50 лет.