Вперше в історії на Букерівську премію претендує комікс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У список претендентів на Букерівську премію Man Booker Prize вперше включили графічний комікс. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє УНН.
Так, на одну з найпрестижніших премій англомовної літератури претендує комікс “Сабріна” американського автора Ніка Дрнасо, сюжет якого будується навколо пошуків зниклої дівчинки.
Журі назвало роботу Дрнасо “тонкою та мінімалістичною”, вказавши, що “вона змінює форму художньої літератури”. У це список претендентів на премію, крім вищезазначеного коміксу, увійшли ще 12 творів.
Нагадаємо, роман Майкла Ондатже “Англійський пацієнт”, який розповідає про історію кохання в часи Другої світової війни, отримав спеціальну премію “Золотий Букер”, яку присуджують кращій книжці за останні 50 років.