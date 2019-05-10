Впервые в истории финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представителями из одной страны

В четверг прошли матчи полуфинала Лиги Европы.

"Арсенал" по сумме двух встреч обыграл испанскую "Валенсию" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти).

Ранее определились финалисты Лиги чемпионов текущего сезона, ими стали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые обыграли в полуфиналах соответственно испанскую "Барселону" (0:3, 4:0) и голландский "Аякс" (0:1, 3:2).

Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА сезона-1971/72 "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1), а в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08, который проходил в РФ, "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее " Челси "(1:1, по пенальти - 6:5).

Впервые в истории команды из одной страны играть в финалах двух еврокубков в одном сезоне. К текущего сезона в финале Лиги чемпионов, которая в 1955-1992 годах носила название Кубок европейских чемпионов, шесть раз встречались команды из одной страны: испанские "Реал" и "Валенсия" в 2000 году (3:0), итальянские "Милан" и "Ювентус" в 2003-м (0:0, по пенальти - 3:2), "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в 2008-м, немецкие "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда в 2013-м (2:1), а также испанские "Реал" и "Атлетико" в 2014-м (4:1) и 2016 м (1:1, по пенальти - 5:3).

Лига Европы под нынешним названием проводится с 2009 года, до этого с 1971 года турнир назывался Кубком УЕФА. Предшественником данного турнира является Кубок ярмарок, который проводился с 1955 года, однако он не признается Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В целом с учетом Кубка ярмарок в истории турнира было 12 финалов, в которых принимали участие команды из одной страны: испанские "Валенсия" и "Барселона" в 1962 году (6:2, 1:1), "Сарагоса" и "Валенсия" в 1964-м (2:1), "Барселона" и "Сарагоса" в 1966-м (1:0, 4:2), "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон» в 1972 году, немецкие "Айнтрахт" из Франкфурта- на-Майне и "Боруссия" из Менхенгладбаха в 1980-м (2:3, 1:0), итальянские "Ювентус" и "Фиорентина" в 1990-м (3:1, 0:0), "Интер" и "Рома" в 1991-м (2:0, 0:1),"Парма" и "Ювентус" в 1995-м (1:0, 0:1),"Интер" и "Лацио" в 1998-м (3:0), испанские "Севилья" и "Эспаньол" в 2007-м (2:2, по пенальти - 3:1), португальские "Порту" и "Брага" в 2011-м (1:0) и испанские "Атлетико" и "Атлетик" в 2012-м (3:0).

К сезону-2018/19 максимум три команды из одного национального чемпионата выходили в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таких случаев было девять: испанские "Реал", "Валенсия" и "Барселона" в 1962 году, "Реал", "Сарагоса" и "Валенсия" в 1964-м, "Реал", "Барселона" и "Сарагоса" в 1966 г., немецкие "Гамбург", "Айнтрахт" и "Боруссия" в 1980-м, итальянские "Милан", "Ювентус" и "Фиорентина" в 1990-м, "Милан", "Парма" и "Ювентус" в 1995-м, "Ювентус", "Интер" и "Лацио" в 1998-м, а также испанские "Реал", "Атлетико" и "Севилья" в 2014-м и 2016-м годах.