Вперше в історії фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть представниками з однієї країни

У четвер пройшли матчі півфіналу Ліги Європи.

"Арсенал" за сумою двох зустрічей обіграв іспанську "Валенсію" (3: 1, 4: 2), а "Челсі" виявився сильнішим німецького "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальті).

Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів поточного сезону, ними стали "Ліверпуль" і "Тоттенхем", які обіграли в півфіналах відповідно іспанську "Барселону" (0:3, 4:0) і голландський "Аякс" (0:1, 3:2).

Раніше в єврокубках проходило два фінали за участю англійських команд. У фіналі Кубка УЄФА сезону-1971/72 "Тоттенхем" обіграв "Вулверхемптон" (2:1, 1:1), а в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2007/08, який проходив в РФ, "Манчестер Юнайтед" виявився сильнішим за "Челсі" (1:1, по пенальті - 6:5).

Вперше в історії команди з однієї країни гратимуть у фіналах двох єврокубків в одному сезоні. До поточного сезону в фіналі Ліги чемпіонів, яка в 1955-1992 роках носила назву Кубок європейських чемпіонів, шість разів зустрічалися команди з однієї країни: іспанські "Реал" і "Валенсія" у 2000 році (3:0), італійські "Мілан" та "Ювентус" в 2003-му (0:0, по пенальті - 3:2), "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" в 2008-му, німецькі "Баварія" і "Боруссія" з Дортмунда в 2013-му (2:1), а також іспанські "Реал" і "Атлетіко" в 2014-му (4:1) і 2016-м (1:1, по пенальті - 5:3).

Ліга Європи під нинішньою назвою проводиться з 2009 року, до цього з 1971 року турнір називався Кубком УЄФА. Попередником даного турніру є Кубок ярмарків, який проводився з 1955 року, проте він не визнається Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В цілому з урахуванням Кубка ярмарків в історії турніру було 12 фіналів, в яких брали участь команди з однієї країни: іспанські "Валенсія" і "Барселона" в 1962 році (6:2, 1:1), "Сарагоса" і "Валенсія "в 1964-му (2:1),"Барселона" та "Сарагоса" у 1966-му (0:1, 4:2), "Тоттенхем" і "Вулверхемптон» в 1972-му, німецькі "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні і "Боруссія" з Менхенгладбаха в 1980-м (2:3, 1:0), італійські "Ювентус" і "Фіорентина" в 1990-му (3:1, 0:0), "Інтер" і "Рома" в 1991-му (2:0, 0:1), "Парма" і "Ювентус" в 1995-му (1:0, 0:1), "Інтер" і "Лаціо" в 1998-му (3:0), іспанські "Севілья" і "Еспаньол" в 2007-му (2:2, по пенальті - 3:1), португальські "Порту" і "Брага" в 2011-му (1:0) і іспанські "Атлетіко" і "Атлетик" в 2012-му (3:0).

До сезону-2018/19 максимум три команди з одного національного чемпіонату виходили у фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таких випадків було дев'ять: іспанські "Реал", "Валенсія" та "Барселона" в 1962 році, "Реал", "Сарагоса" і "Валенсія" в 1964-му, "Реал", "Барселона" і "Сарагоса" в 1966-м, німецькі "Гамбург", "Айнтрахт" і "Боруссія" в 1980-му, італійські "Мілан", "Ювентус" і "Фіорентина" в 1990-му, "Мілан", "Парма" і "Ювентус" в 1995 -м, "Ювентус", "Інтер" і "Лаціо" в 1998-му, а також іспанські "Реал", "Атлетіко" і "Севілья" в 2014-му і 2016-му роках.