Вперше в історії фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть представниками з однієї країни

ukru
22 березня, 17:51 • 64840 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 111257 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 99236 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 99658 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 77858 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100438 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150442 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167600 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154557 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 243858 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9 м/с
58 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 34256 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 41942 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 40851 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 28389 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 28673 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 160705 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 243860 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207637 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192600 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 52967 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 49865 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 65874 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 44739 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78101 перегляди
Актуальне
Вперше в історії фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть представниками з однієї країни

Вперше в історії фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть представниками з однієї країни

Київ • УНН

 • 12584 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Вперше в історії чотири футбольні команди, які зіграють у фіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи, будуть представляти одну країну - Англію. Про це повідомляє УНН.

У четвер пройшли матчі півфіналу Ліги Європи.

"Арсенал" за сумою двох зустрічей обіграв іспанську "Валенсію" (3: 1, 4: 2), а "Челсі" виявився сильнішим німецького "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальті).

Раніше визначилися фіналісти Ліги чемпіонів поточного сезону, ними стали "Ліверпуль" і "Тоттенхем", які обіграли в півфіналах відповідно іспанську "Барселону" (0:3, 4:0) і голландський "Аякс" (0:1, 3:2).

Раніше в єврокубках проходило два фінали за участю англійських команд. У фіналі Кубка УЄФА сезону-1971/72 "Тоттенхем" обіграв "Вулверхемптон" (2:1, 1:1), а в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2007/08, який проходив в РФ, "Манчестер Юнайтед" виявився сильнішим за "Челсі" (1:1, по пенальті - 6:5).

Вперше в історії команди з однієї країни гратимуть у фіналах двох єврокубків в одному сезоні. До поточного сезону в фіналі Ліги чемпіонів, яка в 1955-1992 роках носила назву Кубок європейських чемпіонів, шість разів зустрічалися команди з однієї країни: іспанські "Реал" і "Валенсія" у 2000 році (3:0), італійські "Мілан" та "Ювентус" в 2003-му (0:0, по пенальті - 3:2), "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" в 2008-му, німецькі "Баварія" і "Боруссія" з Дортмунда в 2013-му (2:1), а також іспанські "Реал" і "Атлетіко" в 2014-му (4:1) і 2016-м (1:1, по пенальті - 5:3).

Ліга Європи під нинішньою назвою проводиться з 2009 року, до цього з 1971 року турнір називався Кубком УЄФА. Попередником даного турніру є Кубок ярмарків, який проводився з 1955 року, проте він не визнається Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В цілому з урахуванням Кубка ярмарків в історії турніру було 12 фіналів, в яких брали участь команди з однієї країни: іспанські "Валенсія" і "Барселона" в 1962 році (6:2, 1:1), "Сарагоса" і "Валенсія "в 1964-му (2:1),"Барселона" та "Сарагоса" у 1966-му (0:1, 4:2), "Тоттенхем" і "Вулверхемптон» в 1972-му, німецькі "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні і "Боруссія" з Менхенгладбаха в 1980-м (2:3, 1:0), італійські "Ювентус" і "Фіорентина" в 1990-му (3:1, 0:0), "Інтер" і "Рома" в 1991-му (2:0, 0:1), "Парма" і "Ювентус" в 1995-му (1:0, 0:1), "Інтер" і "Лаціо" в 1998-му (3:0), іспанські "Севілья" і "Еспаньол" в 2007-му (2:2, по пенальті - 3:1), португальські "Порту" і "Брага" в 2011-му (1:0) і іспанські "Атлетіко" і "Атлетик" в 2012-му (3:0).

До сезону-2018/19 максимум три команди з одного національного чемпіонату виходили у фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таких випадків було дев'ять: іспанські "Реал", "Валенсія" та "Барселона" в 1962 році, "Реал", "Сарагоса" і "Валенсія" в 1964-му, "Реал", "Барселона" і "Сарагоса" в 1966-м, німецькі "Гамбург", "Айнтрахт" і "Боруссія" в 1980-му, італійські "Мілан", "Ювентус" і "Фіорентина" в 1990-му, "Мілан", "Парма" і "Ювентус" в 1995 -м, "Ювентус", "Інтер" і "Лаціо" в 1998-му, а також іспанські "Реал", "Атлетіко" і "Севілья" в 2014-му і 2016-му роках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16