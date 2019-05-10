"Челсі" в серії пенальті здобув путівку в фінал Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На "Стемфорд Брідж" лондонський "Челсі" та франкфуртський "Айнтрахт" зійшлися у битві за перепустку до фіналу Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
Єдине взяття воріт до перерви відбулося зусиллями Лофтуса-Чіка, якого на оперативний простір у штрафній вивів Еден Азар – англієць відправив м'яч під дальню стійку. Проте гості з Німеччини вирівняли становище на початку наступної 45-хвилинки. Сербський форвард Лука Йовіч вільно отримав м'яч в середині штрафної та відправив його в нижній кут воріт – 1:1.
Оскільки перша гра команд також призвела до нічиї 1:1 на команди очікували два екстра-тайми, а згодом і серія пенальті в якій лондонці забили чотири спроби, а гості три.
Відзначимо, що представники клубів Жиру (10) і Йовіч (10) - кращі бомбардири цієї Ліги Європи.
Також додамо, "Челсі" 29 травня зіграє в фіналі c "Арсеналом".