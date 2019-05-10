"Челси" в серии пенальти получил путевку в финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На "Стэмфорд Бридж" лондонский "Челси" и франкфуртский "Айнтрахт" сошлись в битве за путевку в финал Лиги Европы УЕФА, передает УНН.
Единственное взятие ворот до перерыва состоялось усилиями Лофтус-Чика, которого на оперативный простор в штрафной вывел Эден Азар - англичанин отправил мяч под дальнюю штангу. Однако гости из Германии выровняли положение в начале следующей 45-минутки. Сербский форвард Лука Йович свободно получил мяч в середине штрафной и отправил его в нижний угол ворот - 1:1.
Поскольку первая игра команд также привела к ничьей 1:1 в команды ожидали два экстра-тайма, а затем и серия пенальти в которой лондонцы забили четыре попытки, а гости три.
Отметим, что представители клубов Жиру (10) и Йович (10) - лучшие бомбардиры этой Лиги Европы.
Также добавим, "Челси" 29 мая сыграет в финале c "Арсеналом".