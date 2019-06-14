Впервые в истории братья стали чемпионами НБА

34-летний Марк стал новоиспеченным чемпионом лиги вместе с "Торонто". Вчера ночью канадцы победили "Голден Стэйт" в шестой игре и довели счет в серии до 4:2. За 18 поединков в плей-офф Марк набирал в среднем по 9,2 очка при 6,1 подбора и 3 передачам за игру.

38-летний Пау дважды завоевывал титул в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" - в 2009 и 2010 году.

Примечательно, что братья также однажды выигрывали чемпионат мира по баскетболу (2006), дважды получали серебряные медали Олимпийских игр, а также золотые чемпионата Европы.