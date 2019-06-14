Вперше в історії брати стали чемпіонами НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Іспанські центрові Марк і Пау Газоль вперше в історії НБА стали братами переможцями чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на SB Nation.
34-річний Марк став новоспеченим чемпіоном ліги разом з "Торонто". Вчора вночі канадці перемогли "Голден Стейт" у шостій грі та довели рахунок у серії до 4:2. За 18 поєдинків у плей-оф Марк набирав у середньому по 9,2 очка при 6,1 підбиранню і 3 передачам за гру.
38-річний Пау двічі завойовував титул в складі "Лос-Анджелес Лейкерс" - в 2009 і 2010 році.
Примітно, що брати також одного разу вигравали чемпіонат світу з баскетболу (2006), двічі здобували срібні медалі Олімпійських ігор, а також золоті чемпіонату Європи.