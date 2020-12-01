Впервые в этом году: украинцы в ноябре купили валюты больше, чем продали

"На наличном валютном рынке в второй декаде ноября продажи населением иностранной валюты превышали покупку, однако в целом за итогам ноября покупка населением иностранной валюты впервые с начала года преобладала над ее продажей (чистая продажа наличной иностранной валюты банками составляла около 135 млн долларов США)", - сообщил Данилишин.

При этом он отметил, что курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю обесценился на 0,5% под влиянием преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (на 35 млн долларов США в среднем за день), что частично закрывалось за счет валютной позиции банков.

"В условиях умеренного давления на обменный курс гривны Национальный банк третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке. В общем положительное сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составляет почти 750 млн долларов США", - отметил глава Совета НБУ.

Напомним, в НБУ не планируют влиять на курсообразование для поддержки гривны.