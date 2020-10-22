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У НБУ не планують впливати на курсоутворення для підтримки гривні

У НБУ не планують впливати на курсоутворення для підтримки гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Національному банку України не збираються протидіяти трендам ринку і підтримувати курс гривні, оскільки банк дотримується політики плаваючого курсоутворення. Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Національний банк дотримується послідовної політики на валютному ринку. В Україні діє плаваюче курсоутворення, курс може коливатися в обидва боки. І жодного таргету по курсу НБУ зі свого боку не встановлює. Ми не протидіємо ринковим трендам і лише зважуємо надмірні коливання гривні як в бік девальвації, так і в бік ревальвації. Наприклад, у серпні, коли пропозиція валюти перевищувала попит, Національний банк не протидіяв зі свого боку укріпленню гривні і, за можливості, викуповував валюту”, - сказав Юрій Гелетій, відповідаючи на запитання, чи збирається НБУ вживати більш активних заходів з інтервенції на міжбанківському ринку, задля підтримки курсу гривні.

Він зазначив, що при цьому у вересні, коли спостерігалась зворотна тенденція і попит зріс і перевищував пропозицію - НБУ не вживав заходів, спрямованих на протидію ринковому тренду, послаблення гривні.

“А зважували коливання за допомогою інтервенцій з продажу валюти. Як ми бачимо - зараз, у жовтні, ситуація збалансувалась, ринок переважно самостійно знаходить баланс попиту і пропозиції і участь Національного банку на ринку мінімальна. Наголошую, наш пріоритет - це збереження плаваючого курсоутворення. Не дивлячись на те, що відбулося несуттєве послаблення гривні - ми забезпечуємо помірну інфляцію, яка, на відміну, власне, від курсу, є ключовим таргетом для НБУ”, - додав Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%.

Також нагадаємо, експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.

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