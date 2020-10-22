У НБУ не планують впливати на курсоутворення для підтримки гривні

“Національний банк дотримується послідовної політики на валютному ринку. В Україні діє плаваюче курсоутворення, курс може коливатися в обидва боки. І жодного таргету по курсу НБУ зі свого боку не встановлює. Ми не протидіємо ринковим трендам і лише зважуємо надмірні коливання гривні як в бік девальвації, так і в бік ревальвації. Наприклад, у серпні, коли пропозиція валюти перевищувала попит, Національний банк не протидіяв зі свого боку укріпленню гривні і, за можливості, викуповував валюту”, - сказав Юрій Гелетій, відповідаючи на запитання, чи збирається НБУ вживати більш активних заходів з інтервенції на міжбанківському ринку, задля підтримки курсу гривні.

Він зазначив, що при цьому у вересні, коли спостерігалась зворотна тенденція і попит зріс і перевищував пропозицію - НБУ не вживав заходів, спрямованих на протидію ринковому тренду, послаблення гривні.

“А зважували коливання за допомогою інтервенцій з продажу валюти. Як ми бачимо - зараз, у жовтні, ситуація збалансувалась, ринок переважно самостійно знаходить баланс попиту і пропозиції і участь Національного банку на ринку мінімальна. Наголошую, наш пріоритет - це збереження плаваючого курсоутворення. Не дивлячись на те, що відбулося несуттєве послаблення гривні - ми забезпечуємо помірну інфляцію, яка, на відміну, власне, від курсу, є ключовим таргетом для НБУ”, - додав Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%.

Також нагадаємо, експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.