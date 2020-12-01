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Вперше цього року: українці у листопаді купили валюти більше, ніж продали

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українці у листопаді цього року, вперше з початку року, купили іноземної валюти більше, ніж продали. Про це повідомив голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.

"На готівковому валютному ринку у 2-ій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю, проте в цілому за результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала її продаж (чистий продаж готівкової іноземної валюти банками становив близько 135 млн доларів США)", - повідомив Данилишин.

При цьому він зазначив, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку за тиждень знецінився на 0,5% під впливом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (на 35 млн доларів США в середньому за день), яке частково закривалося за рахунок валютної позиції банків.

"В умовах помірного тиску на обмінний курс гривні Національний банк третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку. Загалом позитивне сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становить майже 750 млн доларів США", - вказав голова Ради НБУ.

Нагадаємо, у НБУ не планують впливати на курсоутворення для підтримки гривні.

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