Впервые после 25-ти матчей: “Прометей” потерпел дебютное поражение в сезоне Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Чемпион Украины и лидер нынешнего сезона “Прометей” впервые в чемпионате страны потерпел поражение. Это произошло в Харькове в матче против “Харьковских Соколов”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Из-за угрозы вторжения российских войск на территории Украины, основная команда “Прометея” отправилась на сбор в Чехию, а у хозяев уехали из страны все американские легионеры. Поэтому гости играли вторым составом, который выступает в высшей лиге, а у команды Валерия Плеханова большую роль получили те, кто имел ограниченное количество минут.
Исходя из ситуации, фаворитом считались “Харьковские Соколы”, у которых в составе были более опытные игроки, впрочем гости удивили. Почти две десятиминутки игроки “Прометея” на равных противодействовали сопернику. Лидерские качества проявил Игорь Климов, который за первую половину игры набрал 18 очков.
В “Соколов” по набору очков отвечали Александар Зечевич и Владимир Шевченко, в основном благодаря действиям которых в конце второй четверти хозяева создали себе отрыв 10 очков— 49:39.
В дальнейшем “Харьковские Соколы” уверенно контролировали ход событий на площадке — в конце третьей четверти хозяева увеличили свое преимущество до 18 очков — 76:58. А завершилось все победой “Соколов” 98:73.
Лучшим игроком матча стал единственный легионер матча серб Александар Зечевич, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. А вот больше всего очков набрал Игорь Климов — 22 очка.
Заметим, что это первое поражение “Прометея” в чемпионате после 25-ти выигрышей подряд, что не сказалось на их лидерстве в турнирной таблице. Харьковчане с 17 победами в 29 матчах идут пятыми.
Дополнение
Обе команды свои следующие матчи проведут уже в марте после международной паузы.