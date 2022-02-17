Вперше після 25-ти матчів: “Прометей” зазнав дебютної поразки в сезоні Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Чемпіон України і лідер нинішнього сезону “Прометей” вперше в чемпіонаті країни зазнав поразки. Це сталося у Харкові у матчі проти “Харківських Соколів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Через загрозу вторгнення російських військ на території України, основна команда “Прометея” відправилась на збір у Чехію, а у господарів поїхали з країни всі американські легіонери. Тому гості грали другим складом, який виступає у Вищий лізі, а у команди Валерія Плеханова більшу роль отримали ті, хто мав обмежену кількість хвилин.
Виходячи з ситуації, фаворитом вважались “Харківські Соколи”, у яких в складі були більш досвідчені гравці, втім гості здивували. Майже дві десятихвилинки гравці “Прометея” на рівних протидіяли супернику. Лідерські якості проявив Ігор Клімов, який за першу половину гри набрав 18 очок.
У “Соколів” за набирання очок відповідали Александар Зечевіч та Володимир Шевченко, здебільшого завдяки діям яких наприкінці другої чверті господарі створили собі відрив 10 очок — 49:39.
Надалі “Харківські Соколи” впевнено контролювали хід подій на майданчику — наприкінці третьої чверті господарі збільшили свою перевагу до 18 очок — 76:58. А завершилось все перемогою “Соколів” 98:73.
Найкращим гравцем матчу став єдиний легіонер матчу серб Александар Зечевіч, на рахунку якого дабл-дабл з 20 очок та 12 підбирань. А ось найбільше очок набрав Ігор Клімов — 22 очки.
Зауважимо, що це перша поразка “Прометея” у чемпіонаті після 25-ти виграшів поспіль, що не позначилось на їх лідерстві у турнірній таблиці. Харків’яни з 17 перемогами у 29 матчах йдуть п’ятими.
Доповнення
Обидві команди свої наступні матчі проведуть уже в березні після міжнародної паузи.