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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вперше після 25-ти матчів: “Прометей” зазнав дебютної поразки в сезоні Суперліги

Вперше після 25-ти матчів: “Прометей” зазнав дебютної поразки в сезоні Суперліги

Київ • УНН

 • 14142 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Чемпіон України і лідер нинішнього сезону “Прометей” вперше в чемпіонаті країни зазнав поразки. Це сталося у Харкові у матчі проти “Харківських Соколів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Через загрозу вторгнення російських військ на території України, основна команда “Прометея” відправилась на збір у Чехію, а у господарів поїхали з країни всі американські легіонери. Тому гості грали другим складом, який виступає у Вищий лізі, а у команди Валерія Плеханова більшу роль отримали ті, хто мав обмежену кількість хвилин.

Виходячи з ситуації, фаворитом вважались “Харківські Соколи”, у яких в складі були більш досвідчені гравці, втім гості здивували. Майже дві десятихвилинки гравці “Прометея” на рівних протидіяли супернику. Лідерські якості проявив Ігор Клімов, який за першу половину гри набрав 18 очок.

У “Соколів” за набирання очок відповідали Александар Зечевіч та Володимир Шевченко, здебільшого завдяки діям яких наприкінці другої чверті господарі створили собі відрив 10 очок — 49:39.

Надалі “Харківські Соколи” впевнено контролювали хід подій на майданчику — наприкінці третьої чверті господарі збільшили свою перевагу до 18 очок — 76:58. А завершилось все перемогою “Соколів” 98:73.

Найкращим гравцем матчу став єдиний легіонер матчу серб Александар Зечевіч, на рахунку якого дабл-дабл з 20 очок та 12 підбирань. А ось найбільше очок набрав Ігор Клімов — 22 очки.

Зауважимо, що це перша поразка “Прометея” у чемпіонаті після 25-ти виграшів поспіль, що не позначилось на їх лідерстві у турнірній таблиці. Харків’яни з 17 перемогами у 29 матчах йдуть п’ятими.

Доповнення

Обидві команди свої наступні матчі проведуть уже в березні після міжнародної паузи.

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