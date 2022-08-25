Впервые не поддержала рф: Индия проголосовала "за" выступление Зеленского на Совбезе ООН

Детали



Это первый случай, когда Индия проголосовала против россии в вопросе Украины с начала украинско-российской войны. До этого с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Индия не поддерживала решение Совета безопасности ООН, а всегда воздерживалась от голосований.

Нью-Дели неоднократно призывал российскую и украинскую стороны вернуться на путь дипломатии и диалога, а также поддерживал все дипломатические усилия для прекращения войны между двумя странами.

Дополнение

Зеленский подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН. Как отмечается, 13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Индия, проголосовали за его участие, рф - против, Китай воздержался.

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС.