Вперше не підтримала рф: Індія проголосувала "за" виступ Зеленського на Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У середу, 24 серпня, Індія на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку вперше не підтримала росію під час процедурного голосування, надавши українському президенту Володимиру Зеленському право виступити по відеозв’язку. Про це повідомляє The Hindu, інформує УНН.
Деталі
Це перший випадок, коли Індія проголосувала проти росії в питанні України з початку україно-російської війни. До цього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Індія не підтримувала рішення Ради безпеки ООН, а завжди утримувалася від голосувань.
Нью-Делі неодноразово закликав російську та українську сторони повернутися на шлях дипломатії та діалогу, а також висловлював підтримку всім дипломатичним зусиллям для припинення війни між двома країнами.
Доповнення
Зеленський під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН. Як зазначається, 13 із 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема Індія, проголосували за його участь, рф - проти, Китай утримався.
У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликали росію вивести війська із ЗАЕС.