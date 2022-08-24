Зеленський під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН проголосували за участь Зеленського по відеозв'язку в засіданні.

Російська делегація була проти участі Зеленського онлайн.

Тим часом Зеленський вже під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН.

Деталі

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене наслідкам війни, яку розпочала росія проти України.

Доповнення

23 серпня, Рада Безпеки ООН провела засідання щодо Запорізької АЕС.

У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликали росію вивести війська із ЗАЕС.