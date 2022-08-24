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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Зеленський під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

 • 177990 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Рада Безпеки ООН проголосувала за участь Президента України Володимира Зеленського на засіданні онлайн. Зеленський вже під'єднався по відеозв'язку до засідання, передає УНН.

Зеленський під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН проголосували за участь Зеленського по відеозв'язку в засіданні.

Російська делегація була проти участі Зеленського онлайн.

Тим часом Зеленський вже під'єднався по відеозв'язку до засідання Ради Безпеки ООН.

Деталі

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене наслідкам війни, яку розпочала росія проти України.

Доповнення

23 серпня, Рада Безпеки ООН провела засідання щодо Запорізької АЕС.

У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликали росію вивести війська із ЗАЕС.

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