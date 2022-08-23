У Радбезі ООН закликали рф вивести війська із Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликали росію вивести війська із ЗАЕС. Про це заявили більшість країн на засіданні 23 серпня, передає УНН.
Деталі
Представник Великої Британії в Радбезі підкреслив, що "замість скликання Радбезу, росія мала б вивести війська з ЗАЕС".
Крім цього, представниця Франції додала, що рф має вивести військових зі станції, і передати Україні можливість контролю над Запорізькою АЕС.
"Усі атаки на АЕС мають бути припинені, адже це грубе порушення міжнародного законодавства. Такі атаки порушують гуманітарне законодавство, в тому числі Женевську конвенцію. Цей об'єкт не може використовуватись для військових операцій і ЗАЕС має залишатись "поза конфліктом, а український регулятор має мати доступ до контролю станцією", — сказав представник Мексики.
Представники низки країн підтримали заклик щодо утворення демілітаризованої зони, що дозволить місії МАГАТЕ провести об'єктивну оцінку того, що відбувається на ЗАЕС.
"Немає жодної причини тому, щоб російські війська перебували в Україні, немає жодної причини, щоб російські війська перебували на ядерному об'єкті", — зазначила представниця Албанії.
Представник Китаю сказав, що міжнародна спільнота має "повернути сторони до діалогу і перемовин", назвавши вторгнення рф в Україну "українською кризою".
Представник росії Василь Небензя заявив, що створення "демілітаризованої зони це безвідповідальне рішення".
Представник України Сергій Кислиця зазначив: "Хотів би я, щоб ми тут зібрались аби те, що хоче почути весь світ. А саме те, що рф демілітаризує ЗАЕС, виводить війська і передає АЕС уряду України. Замість цього ми витратили понад годину, згаяли цей час для того, щоб почути балаканину фіктивних звуків. Країна-терорист не припиняє гратися із міжнародною спільнотою. І ще раз, вони мали сміливість зібрати Радбез ООН, щоб обговорити власні ж провокації, власний терор на ЗАЕС".
Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над можливістю постійної присутності своїх представників на ЗАЕС, щоб побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану росією театральну виставу".
Нагадаємо
Російські загарбники намагалися від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, проте безуспішно.