Росіяни намагалися від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України, але безуспішно – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські загарбники намагалися від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, проте безуспішно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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"Спроби від'єднання від ( українських – ред.) мереж з боку окупантів були, ми про це знаємо. Не відбулися, будемо вірити, що вони ( росіяни – ред.) почули, що це небезпека для всього світу", - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що "електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія". Він закликав дотримуватися цього принципу.
Державної інспекції ядерного регулювання України повідомляла, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище.