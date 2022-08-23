Россияне пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно – Зеленский

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"Попытки отсоединения от (украинских – ред.) сетей со стороны оккупантов были, мы об этом знаем. Не свершились, будем верить, что они (русские – ред.) услышали, что это опасность для всего мира", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что "электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия". Он призвал придерживаться этого принципа.

Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщала, что остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждения активной зоны реакторной установки и выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.