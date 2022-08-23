В Совбезе ООН призвали рф вывести войска из Запорожской АЭС

Детали

Представитель Великобритании в Совбезе подчеркнул, что "вместо созыва Совбеза, россия должна вывести войска из ЗАЭС".

Кроме этого, представительница Франции добавила, что рф должна вывести военных со станции, и передать Украине возможность контроля над Запорожской АЭС.

"Все атаки на АЭС должны быть прекращены, ведь это грубое нарушение международного законодательства. Такие атаки нарушают гуманитарное законодательство, в том числе Женевскую конвенцию. Этот объект не может использоваться для военных операций и ЗАЭС должна оставаться вне конфликта, а украинский регулятор должен иметь доступ к контролю станцией", — сказал представитель Мексики.

Представители ряда стран поддержали призыв по созданию демилитаризованной зоны, что позволит миссии МАГАТЭ провести объективную оценку происходящего на ЗАЭС.

"Нет никакой причины тому, чтобы российские войска находились в Украине, нет никакой причины, чтобы российские войска находились на ядерном объекте", — отметила представительница Албании.

Представитель Китая сказал, что международное сообщество должно "вернуть стороны к диалогу и переговорам", назвав вторжение рф в Украину "украинским кризисом".

Представитель россии Василий Небензя заявил, что создание "демилитаризованной зоны это безответственное решение".

Представитель Украины Сергей Кислица отметил: "Хотел бы я, чтобы мы здесь собрались, чтобы то, что хочет услышать весь мир. А именно то, что рф демилитаризирует ЗАЭС, выводит войска и передает АЭС правительству Украины. Вместо этого мы потратили более часа, упустили это время для того, чтобы услышать болтовню фиктивных звуков. Страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. И еще раз, они имели смелость собрать Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на ЗАЭС".

Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".

Напомним

Российские захватчики пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно.