В Совбезе ООН призвали рф вывести войска из Запорожской АЭС

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 8342 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 33465 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87123 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122270 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121431 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271415 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134026 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122405 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374189 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84071 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
1.9м/с
73%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 7216 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12244 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 31597 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7708 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8944 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271412 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295497 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374188 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350286 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396788 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78536 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112274 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131761 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171016 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80214 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Совбезе ООН призвали рф вывести войска из Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 191586 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Совете безопасности Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС. Об этом заявило большинство стран на заседании 23 августа, передает УНН.

В Совбезе ООН призвали рф вывести войска из Запорожской АЭС

Детали

Представитель Великобритании в Совбезе подчеркнул, что "вместо созыва Совбеза, россия должна вывести войска из ЗАЭС".

Кроме этого, представительница Франции добавила, что рф должна вывести военных со станции, и передать Украине возможность контроля над Запорожской АЭС.

"Все атаки на АЭС должны быть прекращены, ведь это грубое нарушение международного законодательства. Такие атаки нарушают гуманитарное законодательство, в том числе Женевскую конвенцию. Этот объект не может использоваться для военных операций и ЗАЭС должна оставаться вне конфликта, а украинский регулятор должен иметь доступ к контролю станцией", — сказал представитель Мексики.

Представители ряда стран поддержали призыв по созданию демилитаризованной зоны, что позволит миссии МАГАТЭ провести объективную оценку происходящего на ЗАЭС.

"Нет никакой причины тому, чтобы российские войска находились в Украине, нет никакой причины, чтобы российские войска находились на ядерном объекте", — отметила представительница Албании.

Представитель Китая сказал, что международное сообщество должно "вернуть стороны к диалогу и переговорам", назвав вторжение рф в Украину "украинским кризисом".

Представитель россии Василий Небензя заявил, что создание "демилитаризованной зоны это безответственное решение".

Представитель Украины Сергей Кислица отметил: "Хотел бы я, чтобы мы здесь собрались, чтобы то, что хочет услышать весь мир. А именно то, что рф демилитаризирует ЗАЭС, выводит войска и передает АЭС правительству Украины. Вместо этого мы потратили более часа, упустили это время для того, чтобы услышать болтовню фиктивных звуков. Страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. И еще раз, они имели смелость собрать Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на ЗАЭС".

Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".

Напомним 

Российские захватчики пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04