Зеленский подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Совет Безопасности ООН проголосовал за участие Президента Украины Владимира Зеленского на заседании онлайн. Зеленский уже подключился по видеосвязи к заседанию, передает УНН.
Совет Безопасности ООН проголосовал за участие Зеленского по видеосвязи в заседании.
Российская делегация была против участия Зеленского онлайн.
Тем временем Зеленский уже подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН.
Детали
В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям войны, начатой россией против Украины.
Дополнение
23 августа, Совет Безопасности ООН провел заседание по Запорожской АЭС.
В Совбезе Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС.