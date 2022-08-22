РБ ООН збереться завтра на термінове засідання щодо ситуації навколо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На вимогу росії, 23 серпня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо Запорізької АЕС, повідомляє агенство ТАРС з посиланням на заступника постпреда в ООН дмитра полянського, передає УНН.
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Постпред додав, що росія також попросила генерального секретаря організації Антоніу Гутерреша виступити на засіданні щодо цього питання.
"... ми запросили проведення термінового засідання РБ ООН щодо пункту порядку денного "загрози міжнародному миру та безпеці". Попросили виступити на ньому Генсека ООН Антоніу Гутерреша. Засідання призначене на 22:00 23 серпня", - заявив він.
Додамо
Українська Запорізька АЕС, найбільша в Європі, була захоплена російськими військами у березні.
В останні тижні ЗАЕС зазнала неодноразових обстрілів з боку рф, що викликає побоювання ядерної катастрофи.