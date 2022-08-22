СБ ООН соберется завтра на срочное заседание по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Детали

Постпред добавил, что россия также попросила генерального секретаря организации Антониу Гутерриша выступить на заседании по этому вопросу.

"... мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН относительно пункта повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 23 августа", - заявил он.

Добавим

Украинская Запорожская АЭС, самая большая в Европе, была захвачена российскими войсками в марте.

В последние недели ЗАЭС подверглась неоднократным обстрелам со стороны рф, что вызывает опасения ядерной катастрофы.