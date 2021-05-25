Впервые нардепа будут судить за кнопкодавство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Впервые народного депутата Украины будут судить за кнопкодавство - из-за неперсонального голосования рынка земли, за что ранее члену депутатской группы "Доверие" Владиславу Поляку объявили подозрение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора и ГБР.
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"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного осуществления на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата (ст. 364-2 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги.
По данным ГБР, это произошло 21 февраля 2020 года - "в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги".
"25 мая 2021 года обвинительный акт в отношении указанного народного депутата направлено в суд", - отметили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Что было ранее
По поручению Генпрокурора в феврале прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Добавим, как стало известно из информированных источников, сообщено о подозрении члену депутатской группы "Доверие" Владиславу Поляку.
Справка
16 января 2020 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, которыми установлена уголовная ответственность за так называемое "неличное" голосование народным депутатом.