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Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Вперше народного депутата України судитимуть за кнопкодавство - через неперсональне голосування за ринок землі, за що раніше члену депутатської групи "Довіра" Владіславу Поляку оголосили підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора та ДБР.

Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство

Цитата:

“Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за фактом умисного здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата (ст. 364-2 КК України)”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги.

За даними ДБР, це сталося 21 лютого 2020 року — “у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги”.

“25 травня 2021 року обвинувальний акт щодо вказаного народного депутата скеровано до суду”, — зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що було раніше

За дорученням Генпрокурора у лютому прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Додамо, як стало відомо з поінформованих джерел, повідомлено про підозру члену депутатської групи “Довіра” Владіславу Поляку.

Довідково

16 січня 2020 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, якими встановлено кримінальну відповідальність за так зване “неособисте” голосування народним депутатом.

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