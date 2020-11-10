Впервые на собственном процессоре: Apple представила новые MacBook

Конференция проходила под названием “Еще кое-что” — так раньше на конференциях говорил основатель Apple Стив Джобс перед анонсами наиболее значимых для компании и рынка продуктов.

В начале конференции Apple представила первый собственный процессор для Mac на базе архитектуры ARM под названием M1. Это модифицированный процессор Apple Silicon, который сейчас используется в других продуктах Apple. Представитель компании назвал M1 “самым быстрым и самым энергоэффективным процессором в мире”. Также команда Apple представила новую операционную систему macOS Big Sur, разработанную для максимально продуктивной работы с процессором М1.

Первым ноутбуком с поддержкой M1 стал новый MacBook Air. По оценке Apple, новое устройство работает быстрее, чем 98% ноутбуков на Windows, проданных за последний год. Также в компании отметили, что новый MacBook Air работает в 3,5 раза быстрее, чем предыдущая модель на процессоре от Intel. Батареи хватит на 18 часов работы, пообещали в Apple. Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма, международная цена — 999 долларов (примерно 28 тыс. гривен).

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Также Apple представила Mac Mini, который, по заявлениям компании, работает в 3 раза быстрее предыдущей модели и в 5 раз быстрее ноутбуков на Windows, стоимость устройства — 699 долларов (примерно 19,6 тыс. гривен).

Также производитель представил 13,3-дюймовый MacBook Pro. Заряд батареи новинки рассчитан на 20 часов работы. По оценке компании, устройство работает в 3 раза быстрее самых продаваемых ноутбуков на Windows. Также в MacBook Pro встроенная система Activation Lock, которая не позволит получить доступ к устройству при его краже или потере. Объявленная стоимость составит 1299 долларов (примерно 36,5 тыс. гривен).

Ранее в июне 2020 года на конференции для разработчиков WWDC Apple анонсировала переход линейки Mac собственными процессоры Apple Silicon, тем самым производитель должен был отказаться от используемых в предыдущих моделях чипов Intel. Первый подобный ноутбук компания обещала представить до конца 2020 года. Источники Bloomberg тогда сообщали, что компания приняла такое решение из-за ежегодного снижения прироста производительности процессоров. Эксперты предполагали, что ноутбуки на собственных процессорах могут оказаться дешевле на 200 долларов, чем те, в которых используется решение Intel. Предыдущая версия MacBook Air была представлена ​​осенью 2018 года, стоимость устройства начиналась от 1199 долларов (33,7 тыс. гривен), но впоследствии Apple несколько раз снижала ее, и в итоге она составляет 999 долларов. В мае 2019 года Apple представила MacBook Pro с экраном 13 дюймов стоимостью 1799 долларов, а в ноябре с экраном 16 дюймов по 2399 долларов.

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Издание Nikkei со ссылкой на источники сообщило, что к началу 2021 Apple планирует выпустить около 2,5 млн MacBook на базе собственных процессоров. При этом, в соответствии с запросами Apple у поставщиков, сначала компания выпустит только один ноутбук c Apple Silicon, еще несколько моделей выйдет во втором квартале 2021 года.

Ранее издание Financial Times сообщило, что компания Apple разрабатывает собственный поисковик.